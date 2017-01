13th Street 13:55 bis 14:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der Läufer USA 2006 Stereo 16:9 Merken Charlie's (David Krumholtz) Arbeitgeber wurde bestohlen. In der Uni, bei der er tätig ist, fehlt ein DNA-Synthesizer. Mit diesem Gerät lässt sich Erbgut verändern, welches dann als biologische Waffe eingesetzt werden kann. Don (Rob Morrow) vermutet, dass eine Terroristen-Organisation hinter dem Diebstahl steckt und nun einen Biowaffen-Krieg plant. Außerdem ist sich das FBI sicher, dass jemand bei dem Raub dabei war, der sich in den Gebäuden der Uni auskennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Charlie Hofheimer (Ron Allen) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Ken Sanzel Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser