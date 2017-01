13th Street 12:25 bis 13:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Feind im Inneren USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem ein Konvoi der Navy in einen Hinterhalt geraten war, entdeckt das Team, dass eine mit ausgefeilter GPS-Technik gelenkte Rakete fehlt, die bei einem Übungseinsatz verwendet werden sollte. Die Spur der Diebe führt zu einer Gruppe militanter Regierungsgegner, die sich mit anderen Gruppen zusammenschließen möchte. Pride (Scott Bakula) will in einer Undercover-Aktion herausfinden, was die Terroristen mit der Waffe vorhaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Jeffrey Lieber Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16