13th Street 10:45 bis 11:35 Krimiserie Criminal Minds Schmerzlos USA 2011 Stereo 16:9 Merken Zum zehnjährigen Gedenken an ein Highschool-Massaker in Idaho treffen sich die Überlebenden erneut. Doch plötzlich gibt es ein neues Opfer aus dem Umkreis der Schule. Der Täter ging auf eine ähnliche Art vor wie der Mörder vor zehn Jahren - doch der ist bereits tot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16

