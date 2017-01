13th Street 08:25 bis 09:10 Krimiserie Law & Order: Los Angeles Gotteskrieger USA 2010 Stereo 16:9 Merken Während sich die junge Mutter Kim Miller mit ihrem Liebhaber Ronnie Powell vergnügt, lässt sie ihre beiden Kinder allein im Auto zurück, welches sie vor der Garage geparkt hat. Als plötzlich die Garage explodiert, greifen die Flammen innerhalb weniger Sekunden auf den Wagen über, sodass die beiden Kinder ums Leben kommen. Da Ronnie in seiner Garage heimlich ein Meth Labor betrieben hat, flieht er direkt nach der Explosion. Bei der Befragung von Ronnies Mutter Ellen und seiner Schwester Amy stellt sich heraus, dass Ronnie im Internet Flüssigkeiten bestellt hat, mit denen man eine Bombe bauen kann. Die Polizisten Winters und Jaruszalski müssen vom Schlimmsten ausgehen und halten es für möglich, dass Ronnie die Bombe mit sich führt. Ronnie versucht zwar, bei seinem Freund Jack Bryce unterzutauchen, doch die Ermittler können ihn dort aufspüren und nehmen ihn unverzüglich fest. Bei seiner Befragung belastet er Terry Walker, den Freund seiner Schwester, schwer und behauptet, dieser hätte seine Garage sabotiert. Die Polizisten finden heraus, dass Amy und Terry einer radikalen islamistischen Terrorgruppe angehören und sie auf Ronnies Namen die Materialien im Internet bestellt haben. Amy und Terry wollten nicht nur Ronnie töten, da dieser für seine Drogengeschäfte betraft werden musste, sondern hatten an Thanksgiving auch einen Anschlag auf den Flughafen geplant. Die Beweislage gegen das Paar ist erdrückend, als dem Anwalt Jonah Dekker plötzlich der Fall entzogen wird und die Millitärgerichtsbarkeit für die beiden verantwortlich ist. Schließlich gelingt es Dekker, den Fall zurückzubekommen und Amy davon zu überzeugen, dass Terry sie nur benutzt hat. Die junge Frau ist schließlich fest entschlossen, gegen ihn auszusagen - bis sie im Gerichtssaal erfährt, dass Terry ihr einen Verlobungsring gekauft hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Skeet Ulrich (Detective Rex Winters) Corey Stoll (Detective Tomas "TJ" Jaruszalski) Rachel Ticotin (Lieutenant Arleen Gonzalez) Megan Boone (Deputy D.A. Lauren Stanton) Terrence Howard (Deputy D.A. Jonah Dekker) Peter Coyote (D.A. Jerry Hardin) Conor O'Farrell (Lane Garfield) Originaltitel: Law & Order: LA Regie: Constantine Makris Drehbuch: Richard Sweren, Dick Wolf Kamera: Joseph E. Gallagher Musik: Atli Örvarsson