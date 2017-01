Kinowelt 00:45 bis 02:15 Filme Philly Kid USA 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dillon McCabe ist der geborene Kämpfer. Doch in derselben Nacht, in der er die NCAA-Wrestling-Meisterschaft gewinnt, wird er in einen Vorfall verwickelt, der mit dem Tod eines Polizisten endet und Dillon hinter Gitter bringt. Zehn Jahre später ist er wieder auf freiem Fuss und versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Doch ausgerechnet jetzt gerät sein bester Freund Jake in Schwierigkeiten. Um Jake zu helfen und so schnell wie möglich genügend Geld aufzutreiben, beginnt er an Mixed-Martial-Arts-Kämpfen teilzunehmen. Als ihm sein Erfolg nur noch mehr Ärger einbringt, muss er erkennen, dass sein wahrer Gegner ein korruptes System ist, welches von ihm das Unmögliche verlangt: Verlieren. "The Fighter meets Warrior" (Quelle: Flickeringmyth.com) "Impulsiv und glaubwürdig" (Quelle: Indiewire) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wes Chatham (Dillon) Devon Sawa (Jake) Sarah Butler (Amy) Neal McDonough (LA Jim) Michael Jai White (Arthur Letts) Lucky Johnson (Ace) Chris Browning (Marks) Originaltitel: The Philly Kid Regie: Jason Connery Drehbuch: Adam Mervis Kamera: Marco Fargnoli Musik: Ian Honeyman Altersempfehlung: ab 16