Kinowelt 23:25 bis 00:45 Horrorfilm The Blair Witch Project USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Award of the Youth, Cannes Am 21. Oktober 1994 brechen die drei Filmstudenten Heather Donahue, Michael Williams und Joshua Leonard in den Blackhill Forest in Maryland auf. Dort wollen sie einen Dokumentarfilm über eine legendäre Spukgestalt drehen, die sogenannte Hexe von Blair. Man hört nie wieder von ihnen... Ein Jahr später wird ihr Filmmaterial gefunden. Die erhaltenen Filmaufnahmen sind ihr Vermächtnis. Sie zeigen die letzten Tage der Filmemacher, ihre quälende fünftägige Wanderung durch den undurchdringlichen Wald und die grauenerregenden Vorgänge, die zu ihrem Verschwinden geführt haben. Joshua Leonard war der Kameramann, der auf 16mm drehte; Michael Williams war für den Ton verantwortlich. Heather Donahue übernahm den Kommentar und drehte die Behind the Scenes-Einstellungen. Diese High-8-Videoaufnahmen dokumentieren den wachsenden Konflikt zwischen den Beteiligten - und ihre Ahnung, dass an jedem frustrierenden Tag und in jeder angsterfüllten Nacht eine tödliche Bedrohung auf sie wartet. Roger Ebert, Chicago Sun-Times, schreibt: "In einer Zeit, in der uns digitale Technik so ziemlich alles zeigen kann, erinnnert 'The Blair Witch Project' daran, dass uns nur das wirklich beängstigt, was wir nicht sehen können." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heather Donahue (Heather Donahue) Joshua Leonard (Joshua "Josh" Leonard) Michael Williams (Michael "Mike" Williams) Patricia DeCou (Mary Brown) Sandra Sánchez (Kellnerin) Originaltitel: The Blair Witch Project Regie: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez Drehbuch: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez Kamera: Neal Fredericks Musik: Tony Cora Altersempfehlung: ab 12