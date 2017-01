Kinowelt 15:10 bis 16:50 Drama Miss Julie USA, GB 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Schweden zur Mittsommernacht, 1894: Die Bediensteten des Hauses feiern ausgelassen und Julie, die junge und unerfahrene Tochter des Hauses, will sich unbedingt unter sie mischen und bittet den Stallmeister Jean zum Tanz. Eine Aufforderung, der er sich als Diener nicht widersetzen kann, auch wenn es seiner Verlobten Christine ganz und gar nicht gefällt. Jean ist ein kultiver weitgereister Mann, der nach Höherem strebt, doch die Standesgrenzen verstellen ihm den Weg. So kommt er in dieser Nacht, die er mit Miss Julie in der Küche mit zuviel Wein und einem Schlagabtausch der Gefühle verbringt, in eine brenzlige Situation. Beide schwanken zwischen Hingabe und Abscheu, romantischen Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft und der Kapitulation vor den gesellschaftlichen Realitäten. Als der Morgen graut und Christine zur Kirche gehen will, begreift sie sofort, was geschehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saffron Burrows (Miss Julie) Peter Mullan (Jean) Maria Doyle Kennedy (Christine) Tam Dean Burn (Diener) Heathcote Williams (Diener) Eileen Walsh (Dienerin) Joanna Page (Dienerin) Originaltitel: Miss Julie Regie: Mike Figgis Drehbuch: Helen Cooper Kamera: Benoît Delhomme Musik: Mike Figgis Altersempfehlung: ab 16