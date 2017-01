Kinowelt 10:00 bis 12:25 Historienfilm Lines of Wellington F, P 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldnen Löwen, Venedig Die englische Armee unter General Wellington unterstützt Portugal gegen die französischen Angreifer und verpasst ihnen einen herben Schlag. 1810 soll es schließlich zur Entscheidung kommen. General Wellington zieht seine Truppen bei Torres Vedras zusammen. Das gesamte Gebiet wird evakuiert, um den Franzosen keine Beute zu überlassen. Ein gewaltiger Flüchtlingstreck setzt sich in Bewegung - nach Torres Vedras, wo sich das Schicksal der Portugiesen entscheiden wird. In der Titelrolle brilliert der zweifach für den Oscar©-nominierte John Malkovich, an seiner Seite spielen Portugals Top-Schauspieler. In weiteren Rollen sind Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Isabelle Huppert und Matthieu Amalric als General Barbon Marbot zu sehen. Da ihr Ehemann, Golden Globe-Gewinner Raoul Ruiz ("Die Geheimnisse von Lissabon", "Die wiedergefundene Zeit") während der Dreh-Vorbereitungen verstarb, übernahm Valeria Sarmiento die Regie bei diesem imposanten und melancholischen Historien-Drama. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Malkovich (Wellington) Soraia Chaves (Martírio) Nuno Lopes (Francisco Xavier) Vincent Perez (Lévêque) Marisa Paredes (Dona Filipa) Mathieu Amalric (Barão Marbot) Catherine Deneuve (Severina) Originaltitel: Linhas de Wellington Regie: Valeria Sarmiento Drehbuch: Carlos Saboga Kamera: André Szankowski Musik: Jorge Arriagada Altersempfehlung: ab 12