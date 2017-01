Kinowelt 08:20 bis 10:00 Drama Mein Mann F 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Silberner Bär, Berlin Marie ist eine schöne, junge Hure, die ihren Beruf fast bis zur Selbstaufgabe liebt. Eines Nachts nimmt sie den vor ihrer Wohnung liegenden Clochard Jeannot auf, versorgt und verliebt sich in ihn. Schon bald wird Jeannot ihr Zuhälter, hält sich eine dralle Maniküre als Geliebte und wirft Maries Einnahmen fürs Lotterleben hinaus. Nach der Trennung von Jeannot lernt Marie den Arbeitslosen Jean-François kennen. "Leichte Kinokost war man von Bertrand Blier ('Abendanzug', 'Zu schön für dich') sowieso noch nie gewohnt, und so wundert es nicht, daß auch 'Mein Mann' wieder einmal zu einer schrägen Versuchsanordnung in Sachen Liebe und Sexualität geworden ist. Herausragend ist die Darstellung der heiligen Hure Marie von Anouk Grinberg, die für ihre Leistung einen Silbernen Bären erhielt." (Quelle: Blickpunkt:Film) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anouk Grinberg (Marie Abarth) Gérard Lanvin (Jeannot) Valeria Bruni Tedeschi (Sanguine) Olivier Martinez (Jean-François) Dominique Valadié (Gilberte) Michel Galabru (Armoire) Robert Hirsch (M. Hervé) Originaltitel: Mon homme Regie: Bertrand Blier Drehbuch: Bertrand Blier Kamera: Pierre L'Homme Musik: Barry White, Henryk Miko?aj Górecki Altersempfehlung: ab 16