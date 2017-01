Spiegel TV Wissen 21:50 bis 22:35 Dokumentation Motherboard - Entdecke die Zukunft Online-Verbrechen D 2014 Merken Online-Verbrechen: Das Internet ist zu einem Raum vielfältiger krimineller Aktivitäten geworden. MOTHERBOARD schaut sich einige der innovativsten, aber erschreckendsten Tricks von Online-Verbrechen an, sowie die Kultur und die Akteure dahinter. Folgende Fragen werden beantwortet: Wie komme ich über nur einen Mausklick an Waffen oder Drogen? Und: wie einfach ist Schmuggeln online? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Motherboard - Entdecke die Zukunft Altersempfehlung: ab 12