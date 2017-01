Spiegel TV Wissen 14:25 bis 15:10 Dokumentation In 15 Wochen zum Sixpack? - Eine Fitness-App im Test D 2015 Merken In 15 Wochen zum Sixpack? Eine Fitness-App im Test: Deutschland befindet sich im digitalen Fitnesswahn. Mit Online-Programmen und Apps kämpfen Hobbysportler gegen ihr Körperfett. Ziel ist das Vorher-Nachher-Foto. Der Wohlstandsbauch von gestern ist das Sixpack von morgen. Wer schlank und fit ist, ist erfolgreicher und kann mehr Leistung bringen. Das vermitteln die Betreiber der Programme. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: In 15 Wochen zum Sixpack? - Eine Fitness-App im Test