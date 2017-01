Spiegel TV Wissen 07:00 bis 07:45 Dokumentation Kampf ums Gold - Der Schatz der Black Swan GB 2012 Merken 17 Tonnen Silbermünzen im Wert von ca. 500 Mio. Dollar wurden gefunden - so berichtet 2007 die Firma Odyssey Marine Exploration an die Weltpresse. Unklar blieb, von welchem Schiff der vor Gibraltar gehobene Schatz stammt. War es die 1804 versenkte Nuestra Señora de las Mercedes? Falls ja, hätte Spanien Anspruch auf den Fund. Doch dann ordnete der U.S. Supreme Court 2012 die Rückgabe an Spanien an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stolen Gold: Battle for the Black Swan Treasure Altersempfehlung: ab 12