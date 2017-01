ATV 2 17:45 bis 18:45 Dokusoap Ich suche Meine Mutter A 2009 2017-01-10 23:55 Stereo Merken Stefan Schwarz (29) aus Mondsee ist ein Adoptivkind. Direkt nach der Geburt fand Stefan ein liebevolles, behütetes zu Hause bei seinen Adoptiveltern im Salzkammergut. Als er im Alter von 10 Jahren in den Unterlagen seiner Eltern herumschnüffelte fand er einen alten Kinderausweis von ihm. An sich nicht besonderes, wenn dort nicht ein anderer Nachname über seinem Foto gestanden wäre. Er fragte bei seinen Eltern nach und erfuhr, dass er nicht ihr leibliches Kind war. Doch für Stefan war dies kein Problem. Er hatte alles was er brauchte und schließlich gaben ihm seine Eltern die Liebe, die sie auch einem leiblichen Kind gegeben hätten. Stefan sprach mit niemandem über seine Adoption. Selbst als seine Adoptivmutter 1993 starb, schwieg er über seine wahren Wurzeln. Sein Vater heiratete eine neue Frau und auch hier fühlte sich Stefan immer als Teil der Familie. Zu dieser Zeit wäre Stefan nie auf die Idee gekommen seine leiblichen Wurzeln zu suchen, nicht zu letzt um seine Adoptiveltern nicht zu verletzen. Je älter Stefan wurde, desto mehr beschäftigte er sich jedoch mit dem Thema "leibliche Familie". Ihm wurde bewusst, dass es da noch einen Teil gibt, der zu ihm gehört aber den er nicht kennt. Eine Frage, die ihn vorantreibt, ist besonders die Frage nach dem "Warum wurde ich weggegeben?". Der 29-jährige weiß, wenn er jetzt nicht nach der Antwort sucht ist es irgendwann zu spät. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Dani (26) macht er sich auf den Weg, der sein Leben für immer verändern wird. Die erste Anlaufstelle ist für Stefan sein Geburtskrankenhaus in Ried im Innkreis und hier findet er auch gleich die erste Spur zu seiner Mutter. Je mehr er allerdings über seine Mutter erfährt, desto mehr überschlagen sich die Ereignisse. Seine Mutter hat in Mehrnbach gelebt und dort wusste anscheinend jeder von Stefan, dem Kind, welches seine Mutter vor 29 Jahren geboren und anschließend abgegeben hat. Immer mehr taucht Stefan in die Geschichte seiner leiblichen Familie ein und findet auf einmal seine ältere Schwester Barbara. Ohne die Hilfe seiner besten Freundin Dani würde Stefan die emotionalen Hürden der Suche nicht mehr schaffen. Doch Stefan will die Suche nicht aufgeben und bricht gemeinsam mit seiner neugewonnen Halbschwestern Barbara und Dani nach Wien auf. Hier lebt seine Mutter gemeinsam mit ihrem Ehemann im 10. Bezirk. Endlich ist der Zeitpunkt da wo sich Mutter und Sohn in die Arme nehmen können. Zwei sich fremde Personen begegnen sich, die doch die natürlichste Verbindung der Welt haben. Wie wird dieses Treffen und wird Stefans Frage endlich beantwortet werden können?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich suche