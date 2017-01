ATV 2 15:40 bis 16:40 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Die Zeitachse CDN, USA 2011 2017-01-08 15:25 Stereo Merken Adam Worth hat eine Zeitmaschine konstruiert, die ihm eine Reise in das Jahr 1898 ermöglicht. Er hofft, so seine Tochter Imogen vor dem sicheren Tod retten zu können. Helen Magnus hat von der Sache Wind bekommen und heftet sich an seine Fersen. Worths Plan könnte die Zeitlinie verändern und so die ganze Zukunft in große Gefahr bringen. Während Helen versucht, Adam von seinem Plan abzuhalten, muss sie im London der 1890er Jahre ihrem vergangenen Ich aus dem Weg gehen und sich mit alten Bekannten herumschlagen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Ryan Robbins (Henry Foss) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Peter Wingfield (Dr. James Watson) Ian Tracey (Adam Worth) Margot Berner (Imogene) Originaltitel: Sanctuary Regie: Martin Wood Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Gordon Verheul Musik: Andrew Lockington Altersempfehlung: ab 16