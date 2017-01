ATV 2 14:45 bis 15:40 SciFi-Serie Stargate: Universe Die Destiny USA 2009 2017-01-08 14:25 Stereo Merken Die Ikarus-Basis wurde auf einem fernen Planeten errichtet, um das neunte Stargate-Symbol zu entschlüsseln. Als sich US-Senator Armstrong dort über die Fortschritte informieren will, wird die Station plötzlich angegriffen. Da der ganze Planet zu explodieren droht, fliehen die Zivilisten und Soldaten der Basis unter der Leitung von Colonel Everett Young und Wissenschaftler Dr. Nicholas Rush durch das Stargate. Doch sie landen nicht wie erwartet auf der Erde, sondern auf dem Antiker-Raumschiff "Destiny". Panik bricht aus, denn sie sind offenbar Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und die Lebenserhaltungssysteme drohen zu versagen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Louis Ferreira (Everett Young) Brian J. Smith (Matthew Scott) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) David Blue (Eli Wallace) Alaina Huffman (Tamara Johansen) Jamil Walker Smith (Ronald Greer) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Andy Mikita Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 12