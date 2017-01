ATV 23:50 bis 00:45 Actionserie Almost Human Der 25. Stock USA 2013 2017-01-07 03:45 Stereo Merken In einem Bürogebäude eröffnet eine Gruppe bewaffneter Männer plötzlich das Feuer. Die Täter dringen in den 25. Stock vor und nehmen dort mehrere Geiseln. John und Dorian, die sich zufällig ebenfalls in dem Hochhaus aufhalten, versuchen einen Weg zu finden, die Kriminellen zu stoppen. Die Situation droht jedoch wenig später endgültig komplett zu eskalieren: Als eine der Forderungen nicht erfüllt wird, töten die Gangster einen der Gefangenen. Während John und Dorian sich langsam dem 25. Stock nähern, verheißen die Recherchen der Polizisten nichts Gutes: Offenbar handelt es sich bei der Geiselnahme um ein Ablenkungsmanöver für einen noch viel schlimmeren Anschlag... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (Detective John Kennex) Michael Ealy (Dorian) Minka Kelly (Detective Valerie Stahl) Mackenzie Crook (Rudy Lom) Michael Irby (Detective Richard Paul) Lili Taylor (Captain Sandra Maldonado) Emily Rios (Paige) Originaltitel: Almost Human Regie: Larry Teng Drehbuch: Justin Doble Kamera: David Geddes Musik: The Crystal Method