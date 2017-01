ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest Wenn-Dann-Sonst USA 2015 2017-01-07 02:25 Stereo Merken Samaritan hat einen Aktiencrash an der New Yorker Börse verursacht. Um den Schaden zu begrenzen, hat die Maschine eine Software entwickelt, die aber direkt auf die Server im Börsengebäude geladen werden muss. Finch, Reese, Root und Fusco gelingt es zwar relativ mühelos, in das Gebäude einzudringen, stellen dann jedoch fest, dass sie von Samaritan in eine Falle gelockt wurden und alle Ausgänge versperrt sind. Während die Maschine auf der Suche nach einem Ausweg diverse Szenarien durchspielt, die aber alle wenig erfolgversprechend sind, versucht Shaw über einem Wachmann an einen Sicherheitscode zu kommen, den ihr Team braucht. Doch dabei gerät sie in eine Geiselnahme und an einen potentiellen Selbstmordattentäter?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Samantha Groves) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Enrico Colantoni (Carl Elias) Julian Ovenden (Jeremy Lambert) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Jonathan Nolan, Denise Thé Kamera: Gonzalo Amat Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12