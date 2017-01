ATV 13:20 bis 14:15 Krimiserie Major Crimes Die letzte Klappe USA 2013 2017-01-08 11:00 Stereo Wieder da Merken Sharons Team untersucht den Mord an Gretchen Elliot, die erstochen in ihrem Pool entdeckt wurde. Gemeldet hat den Mord ihr Mann, der prominente Filmregisseur Martin Elliot. Er fand seine Frau, unternahm aber keine Rettungsversuche. Da er auch sonst seltsam ungerührt wirkt, betrachten ihn Flynn und Provenza als Hauptverdächtigen. Sie scheinen Recht zu behalten, als sein Alibi platzt und sich herausstellt, dass auch Elliots erste Frau unter ähnlichen Umständen starb. Für Unruhe im Team sorgt Staatsanwältin Emma Rios, die Rusty auf den Prozess gegen den Serienkiller Phillip Stroh vorbereiten will. Sie nimmt kaum Rücksicht auf Rustys Alter und schwierige Biographie. Zudem stört sie, dass er unter Sharons Obhut steht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine