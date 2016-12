RTL2You 12:35 bis 13:00 Trickserie One Piece Wachsfigurenkabinett J 2001 Stereo Merken Mr. 5 hat Ruffy schwer verletzt. Ruffy, Lysop und Karuh sind alle k.o. Vivi wurde gefangen genommen und zu Mr. 3 gebracht. Der macht jetzt den XXL-Kandelaber, das ist ein großer Turm aus Wachs mit einem Kürbiskopf, von dem langsam Wachs tröpfelt. Zorro und Nami sitzen ebenfalls in der Wachsfalle und werden langsam zu Wachsfiguren. Boogey hat inzwischen die Wahrheit über den Kampf erfahren, ist wütend und sinnt auf Rache. Er kann sich erst mal befreien, wird dann aber wieder gefesselt. Plötzlich beschließt Zorro zu kämpfen. Er stachelt Boogey auf, und dann tauchen auch noch Ruffy, Lysop und Karuh auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece