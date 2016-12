RTL2You 12:10 bis 12:35 Trickserie One Piece Zwei Riesenfreunde! J 2001 Stereo Merken Bei Nami und Lysop taucht plötzlich ein Riese auf, der Boogey heißt. Er fragt sie, ob sie ein bisschen Schnaps hätten. Nami und Lysop geben ihm das bisschen Schnaps, das sie haben und der Riese lädt sie dafür zum Essen ein. Unterdessen ist Ruffy auf den Kopf eines Dinosauriers geklettert. Zu Vivis Entsetzen spielt er mit dem riesigen Dinosaurier und springt von Dinosaurier-Kopf zu Dinosaurier-Kopf. Nur Dank der Hilfe von Woogey, der auch ein Riese ist, wird er nicht von den Dinosauriern gefressen. Woogey lädt Vivi und Ruffy ebenfalls zum Essen ein. Plötzlich bricht ein Vulkan aus. Das ist für Boogey und Woogey das Zeichen, ihren bereits seit hundert Jahren währenden Kampf wieder aufzunehmen. Warum sie jemals begonnen haben zu kämpfen, haben sie dabei inzwischen vergessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Takuji Suzuki