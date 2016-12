RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Interview mit der ''hey!'' D 2016 16:9 HDTV Merken Heute steht bei den Mjunik-Mädels ein Interview mit der hey! an. Doch Filiz liegt mit einer Mandelentzündung im Bett. Ob sie es überhaupt schaffen wird? Luisa ist derweil auf Mallorca, weil sie von einer PR-Agentur zu einem Blogger-Event hierher eingeladen wurde. Unter Palmen geht''s dann zum Yoga und Traumfänger-Bastelworkshop. Roxi braucht unterdessen noch ein Outfit für den roten Teppich bei den Videodays in Köln, und Lina muss klären, bei wem Josie in den nächsten Tagen bleibt, wenn sie auch in Köln unterwegs ist. Warum eine Treppe Sophia zum Verhängnis wird und wie die Mädels zum Thema ältere Frau, jüngerer Mann stehen, das alles gibt''s in dieser Folge. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

