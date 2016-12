RTL2You 23:10 bis 00:05 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Das Leben ist ein Haus (am Strand) USA 2013 16:9 HDTV Merken Kris hält nichts von Kendalls Plan, ein Haus am Strand für den Sommer zu mieten. Khloe macht sich Sorgen um Lamars anstehenden sexy Fototermin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Jenner (Himself) Brody Jenner (Himself) Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Khloé Kardashian (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12