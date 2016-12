RTL2You 04:10 bis 04:50 Dokusoap Next, Please! D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In Next, Please! trifft ein Single auf drei BewerberInnen und lernt diese bei heißen Dates und ungewöhnlichen Unternehmungen kennen. In dieser Folge sucht Julia nach ihrem Traummann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Next, Please!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 466 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 196 Min. Showgirls

Drama

RTL II 02:40 bis 05:15

Seit 126 Min.