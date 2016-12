RTL2You 22:15 bis 23:15 Dokusoap Berlyn D 2016 16:9 HDTV Merken Ivana begrüßt uns heute aus ihrer Hometown, zwischen Wiesen und Feldern. Mit ihren zwei BFFs cruisen wir herum und werden in eine neue Zeitzone katapultiert Lachflash garantiert! In der Hauptstadt sorgt Jimi am Abend unterdessen für den richtigen Beat. Diese Mukke bringt den Dancefloor ins Schwitzen! Auch Taynara und ihr Freund lassen sich den Gig nicht entgehen, aber die sollten sich für das nächste Mal auf jeden Fall mehr Durchhaltevermögen mitbringen. Doch nicht verzagen, Anouschka fragen! Die bringt euch das richtige Feiern in Berlin noch bei und es gibt keine bessere Lehrerin... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn