RTL2You 20:15 bis 21:15 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Natürlich hoffen die Mjunik Girls, dass Du mit Deinen Liebsten ein schönes Weihnachtsfest verbringst. Sie sind noch in den letzten Vorbereitungen, Filiz und Sophia wagen sich sogar ins Innenstadt Getümmel. Bei Luisa ist schon Bescherung, doch, während sie ein Paket aufmacht, wird sie von ihren Gefühlen überkommen. Warum Luisa weint und was ihr großer Traum ist, das siehst Du hier. Roxi und Malte beschenken sich selbst mit einem Kanu Trip auf die Leguan Insel, während sich Lina in schöner Unterwäsche verpackt. Weihnachten kann also kommen! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU