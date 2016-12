RTL2You 19:25 bis 20:15 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Voll auf Griechisch USA 2013 16:9 HDTV Merken Die Wogen zwischen Brody und Kris sind noch immer nicht geglättet. In Griechenland angekommen, geht Kris schließlich den ersten Schritt auf Brody zu, um sich endlich zu versöhnen. Doch der Schuss geht gewaltig nach hinten los. Khloé und Kourtney setzen derweil alles daran, dass dieser Urlaub allen Beteiligten lange in Erinnerung bleibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kim Kardashian West (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12