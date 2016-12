RTL2You 15:00 bis 16:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Mit Weihnachten fast vor der Tür kommt bei den Mjunik-Mädels auch langsam das Geschenkefieber. Sophia packt heute erstmal ein paar Schätze für ihre Liebsten ein und wird dann selbst reichlich beschenkt. Auch Roxi beschenkt sich selbst: mit einem Langhantel-Training. Da sie auf Martinique kein gutes Angebot für ein Fitness-Studio gefunden hat, musste sie sich selbst notgedrungen eine Langhantel und Gewichte kaufen. Wie ein Hometraining damit aussieht und welchen genialen Trick sie mit einem Stuhl für den perfekten Knackpo hat, das gibt es in dieser Folge. Außerdem kommen von busy bee Luisa ein paar Einblicke in eine der besten PR-Agenturen in München und bei Filiz darf natürlich auf keinen Fall die tägliche Lach-Portion fehlen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU