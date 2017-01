Bayern 3 12:00 bis 16:00 Sonstiges Bayern 3 - Mein Lieblingsmix im Radio Gut gelaunt durchs Wochenende mit euren Lieblingshits Arnd Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs Merken Was war so los diese Woche - und was bringt die neue Woche? Alles, was Bayern interessiert! · Zeit, Geld und Nerven sparen - mit den besten Tipps der BAYERN 3-Service-Redaktion · Kurioses und Schräges aus aller (Web-)Welt · Die sehenswertesten Kinofilme der Woche · die aktuellen Bundesliga-Zwischenstände - und "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" · Mitraten: Wahr oder Falsch? Die (erfundenen?) Geschichten der Woche · Die BAYERN 3-Highlights der Woche - und was die BAYERN 3-Hörer außerdem bewegte In Google-Kalender eintragen Moderation: Dominik Pöll