Sky Sport 2 05:00 bis 06:00 Sport Insider - Die Sky Sport Dokumentation Sebastian Kehl - Nummer 5 geht D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 13,5 Jahre echte Liebe - mit dem Abgang von Urgestein Sebastian Kehl endet eine Ära bei den Borussen. Der gebürtige Hesse kam zur Rückrunde 2002 zum BVB, erlebte die Beinahe-Insolvenz mit und kämpfte sich mit dem Klub sportlich sowie wirtschaftlich bis zum Double 2012 zurück. "So eine Geschichte hat kaum je ein Verein geschrieben. Ich war dabei!" Der ehemalige Kapitän holte insgesamt drei Deutsche Meisterschaften mit dem BVB, feierte 2012 den Pokal-Triumph und stand zweimal in einem Europapokal-Finale. Autor Klaus Fiedler hat "Kehli" für Sky die letzte Saison begleitet - von Tabellenplatz 18 über den Kampf um Europa bis hin zum Pokalfinale gegen Wolfsburg. Tschüss, Nummer fünf! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Insider

