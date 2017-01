Österreich 1 23:10 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Harry Sokal im Jazznacht-Studio / Pharoah Sanders und Kenny Garrett 2008 im Iridium, New York City Merken Zu Gast in der Jazznacht bei Frank Hoffmann ist mit Saxofonist Harry Sokal eines der internationalen Aushängeschilder des österreichischen Jazz. Der 62-Jährige mit langer Geschichte im "Vienna Art Orchestra", aber auch mit eigenen Bands von "Depart" bis "Roots Ahead", plaudert über die Arbeit an seinem neuen Projekt "I Remember Art", das Sokals prägende Jahre mit dem 1999 verstorbenen Trompeter und "Flumpet"-Poeten Art Farmer thematisiert. Im Anschluss präsentiert Hoffmann die Aufzeichnung des Saxofonisten-Gipfeltreffens von Pharoah Sanders und Kenny Garrett, das 2008 im New Yorker Jazzclub Iridium stattfand und auch Benito Gonzalez (Keyboards), Nat Reeves (Bass) und Jamire Williams (Schlagzeug) inkludierte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frank Hoffmann