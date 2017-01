Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Der erste "Ö1 Klassik-Treffpunkt" des neuen Jahres startet wie immer mit einem speziellen Schwerpunkt: diesmal versammelt Otto Brusatti Pianist/innen-Jungstars im RadioCafe um sich: Adela Liculescu, Mennan Bërveniku und Petar Klasan. Gemeinsam ist den drei Virtuosen ihre früh begonnene Ausbildung in ihren Heimatländern Rumänien, Kosovo und Kroatien, weiterführende Studien an der Wiener Musikuniversität, zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben, sowie ihre Jugend (geboren 1992/93). Und alle drei hätten das pianistische Können, in diesem Jahr einen der ganz großen internationalen Wettbewerbe, wie z.B. den Internationalen Beethoven-Wettbewerb, der alle vier Jahre in Wien ausgetragen wird, zu gewinnen. Ein großer Traum der in Rumänien geborenen Adela Liculescu, die bereits in den Philharmonien Berlin und München aufgetreten ist, wäre ein Auftritt im Großen Musikvereinsaal in Wien. Vielleicht geht dieser Wunsch sogar beim Finale des Beethoven Klavierwettbewerbs Anfang Juni in Erfüllung! Die Zulassungsprüfungen zum Wettbewerb starten im Februar, also darf man der jungen Pianistin ein erfolgreiches Jahr in ihrer Karriere wünschen. Mennan Bërveniku wurde im Kosovo geboren, studierte seit 2010 in Wien an der Musikuniversität bei Stefan Vladar, gewann 2012 ein Stipendium der Thyll-Dürr Foundation in der Schweiz und trat z.B. schon mehrmals im Konzertzyklus von "Musica juventutis" beim Kammermusikspiel auf oder auch schon als Klavierpartner von Sänger/innen. Neben regelmäßigen Auftritten in seiner Heimat Kroatien führten Konzerteinladungen Petar Klasan bereits nach Spanien, Portugal und Österreich und er konnte einige Wettbewerbe, z.B. den Europäischen Musikwettbewerb in Turin, für sich entscheiden. Meisterkurse bei Pianisten und Pädagogen, u.a. bei Pavel Gililov und Stephen Kovacevich, rundeten seine bisherige Ausbildung ab. Drei hoffnungsvolle Talente sind heute im Gespräch mit Otto Brusatti im "Klassik-Treffpunkt" zu hören und werden ihr pianistisches Können für Ö1 Hörer/innen und Besucher/innen im RadioCafe sogar in Live-Darbietungen unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Otto Brusatti Gäste: Gäste: Adela Liculescu (Pianistin), Mennan Bërveniku (Pianist), Petar Klasan (Pianist)

