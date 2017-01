TV5 18:30 bis 20:19 Sonstiges Faut pas rêver Acadie : chez nos cousins d'Amérique Le Grand Tintamarre / Grande marée en baie de Fundy / Le réveil des îles F Merken L'Acadie, ce n'est pas qu'un pays au Sud-Est du Canada, c'est un peuple fort de 300 000 âmes, descendants des colons français qui se sont installés ici au XVIIe siècle. Ces irréductibles francophones, répartis sur plusieurs provinces canadiennes, continuent de défendre fièrement leurs origines et leurs traditions. Au sommaire : "Le Grand Tintamarre" : Chaque 15 août, la ville de Caraquet organise le Grand Tintamarre. Pendant une heure, les Acadiens y célèbrent leur fête nationale en faisant un maximum de bruit par tous les moyens possibles. Une façon pour ce peuple francophone, qui a survécu à la déportation au XVIIIe siècle, de rappeler qu'il existe toujours et qu'il ne se taira pas. "Grande marée en baie de Fundy" : La baie de Fundy détient le record du monde des plus grandes marées : jusqu'à 17 mètres par endroits. Ces marées géantes façonnent les paysages de la baie et en font un joyau naturel et écologique unique au monde." Le réveil des îles" : Aux îles de la Madeleine, lorsqu'arrive le printemps c'est toute la vie qui s'éveille. Les habitants repeignent leurs maisons, nettoient les plages et surtout repartent à la pêche au homard ! Pendant 9 semaines, les pêcheurs de l'archipel réalisent l'essentiel de leurs revenus avec ces homards géants qui partent ensuite alimenter les tables du monde entier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Gougler Originaltitel: Faut pas rêver