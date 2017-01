TV5 16:01 bis 16:27 Sonstiges Tendance XXI Merken ''Tendance XXI'' se passionne pour les bougies dorées à la feuille d'or de Fabien Barbera, pour la petite histoire du macaron et pour les trouvailles d'un lieu nommé Le Labo, où l'on peut participer à l'élaboration de son propre parfum. Plongée dans les coulisses de la maison Lazar, à la découverte des techniques innovantes d'un des derniers ateliers de couture de Paris. Enfin, on s'interroge sur le grand retour de la brassière et sur les prouesses d'un nouveau service gastronomique, celui de la Galerie culinaire Paris. Commentaires : Viviane Blassel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tendance XXI