Épicerie fine: Terroirs gourmands - Noix et châtaignes du Périgord noir

Dans le sud du département de la Dordogne, le Périgord noir est réputée pour ses truffes et son foie gras. Mais ce terroir français abrite aussi de grands vergers qui produisent noix et châtaignes. Rencontre avec Jean-Pierre Piet et Serge Vigouroux, passionnés par la culture de ces deux fruits d'automne.

Moderation: Guy Martin