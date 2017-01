TV5 08:38 bis 09:04 Sonstiges Zap In.ch Le roi de la selle / In vitraux, la lumière apprivoisée / Les maçons bâtisseurs / Ces Suisses qui ont aussi fait Venise / Thoune, le " Bluemlisalp " / À couper le souffle Merken Au sommaire : "Le roi de la selle": Dans le canton de Fribourg, Loïc Mollard est sellier-garnisseur en carrosserie. Au volant de sa machine à coudre, il relooke voitures, motos ou sac à main. "In vitraux, la lumière apprivoisée": Guy Cristina, maître-verrier, est responsable de formation dans la seule école de vitrail en Suisse. Il transmet des techniques issues du Moyen Âge à des élèves venus dompter la lumière. Deux femmes artistes peintres, Myriam et Marika, évoquent les raisons qui les poussent à suivre cette formation sur les vitraux. "Les maçons bâtisseurs": L'historienne des monuments, Brigitte Pradervand, nous fait découvrir l'église paroissiale, la chapelle et la cure de Granges-Marnand. "Ces Suisses qui ont aussi fait Venise": Depuis ses débuts, l'attention de la fondation Pro Venezia s'est concentrée sur les oeuvres d'architectes et d'artistes suisses qui, au cours des siècles, ont laissé leur marque sur le tissu urbain de la Sérénissime. Ce fut le cas de Domenico Rossi, de Morcote, au Tessin. "Thoune, le " Bluemlisalp "": Le " Bluemlisalp " est un bateau à aubes centenaire naviguant sur le lac de Thoune. Il est classé bien culturel suisse d'importance nationale. "À couper le souffle": Portrait et rencontre avec le Jurassien Yannick Barthe, vidéaste attitré de la patrouille Suisse depuis plusieurs années. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Cerutti Originaltitel: Zap In.ch