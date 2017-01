SWR 2 13:05 bis 13:58 Sonstiges Mittagskonzert Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: "Così fan tutte", Ouvertüre, Terzett Ferrando - Gugliemo - Don Alfonso (1. Akt) (Kurt Streit, Tenor; Gerald Finley, Bass; Thomas Allen, Bariton; Orchestra of the Age of Enlightenment, Leitung: Simon Rattle) <ek><bk>Antonio Salieri: "La cifra", Rezitativ und Arie der Eurilla (2. Akt) (Cecilia Bartoli, Mezzosopran; Orchestra of the Age of Enlightenment, Leitung: Ádám Fischer) <ek><bk>Luigi Cherubini: "Les Abencérages", Rezitativ und Arie des Almanzor (2. Akt) (Roberto Alagna, Tenor; Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, Leitung: Bertrand de Billy) <ek><bk>Georg Friedrich Händel: "Teseo", Arie der Medea (5. Akt) (Marie Friederike Schöder, Sopran; Batzdorfer Hofkapelle); Sonate für Oboe und Basso cont. c-Moll HWV 366 (Xenia Löffler, Oboe; Batzdorfer Hofkapelle) <ek><bk>Albert Lortzing: "Zar und Zimmermann", Lied Marquis - Marie (2. Akt) (Fritz Wunderlich, Tenor; Ingeborg Hallstein, Sopran; Chor des BR; Bamberger Symphoniker, Leitung: Hans Gierster) <ek><bk>Gioacchino Rossini: "Der Barbier von Sevilla", Duett Graf Almaviva - Figaro (1. Akt) (Fritz Wunderlich, Tenor; Hermann Prey, Bariton; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Kurt Eichhorn) In Google-Kalender eintragen