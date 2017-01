hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges The Artist's Corner Michael Ranta: "Yuen Shan" Merken Das Tonbandstück Yuen Shan des in Köln lebenden Amerikaners Michael Ranta (* 1942), in den 1970er Jahren Perkussionist im Ensemble von Karlheinz Stockhausen und später lange Zeit in Asien lebend, erzählt wortlos vom Ritual des Lebens, von der Geburt über das Experimentieren in der Jugend, dem späteren Gewinn daraus im Alter des Erwachsenen, von der Askese und dem Tod. Yuen Shan spricht musikalisch energetisch von Harmonie und Ausgeglichenheit, sucht immer wieder den Übergang von Klang zur Stille, öffnet entlegene und unbekannte Räume. In Google-Kalender eintragen