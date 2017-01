hr2 20:05 bis 23:00 Oper Vincenzo Bellini: "Norma" Oper in zwei Akten Merken Vincenzo Bellinis Oper "Norma" (uraufgeführt 1831 in Mailand) hatte es auf den Bühnen des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht leicht. Die heikle Koloraturen-Partie der Titelfigur schreckte selbst gute Sopranistinnen und deshalb auch viele Intendanten davon ab, sie zur Aufführung zu bringen. Doch dann kam Maria Callas! Die in Amerika aufgewachsene Griechin sang die gefürchtete Rolle in Rom, Mailand und New York so bravourös, dass die Fachwelt aus dem Häuschen geriet. Heute ist "Norma" die mit Abstand bekannteste Oper Bellinis, setzt aber eine herausragende Koloratursopranistin voraus. In der Aufnahme aus dem Royal Opera House Covent Garden in London, die hr2-kultur heute sendet, übernimmt die bulgarische Opernsängerin Sonya Yoncheva die Titelrolle. Sie ist heute auf allen großen Opernbühnen der Welt ein gefeierter Gast. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sonya Yoncheva (Norma), Sonia Ganassi (Adalgisa), Joseph Calleja (Pollione), Brindley Sherratt (Oroveso), Vlada Borovko (Clotilde), David Junghoon Kim (Flavio), Chor und Orchester des Royal Opera House, Antonio Pappano (Leitung)