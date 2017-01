Bayern 2 20:05 bis 21:00 Sonstiges radioSpitzen Kabarett und Comedy radioSpitzen live vor Ort Merken Luise Kinseher gehört neben Martina Schwarzmann und Monika Gruber zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kabarettistinnen Bayerns. Vor sechs Jahren bestieg sie als erste Salvatorrednerin überhaupt den Nockherberg, um in der Rolle der mütterlich-resoluten Bavaria der Politprominenz die Leviten zu lesen. In ihren Bühnenprogrammen widmet sie sich gerne grundsätzlichen Fragen zu Glück, Freiheit oder der Zeit, wie zuletzt in ihrem aktuellen Solo "Ruhe bewahren". Keine leichte Aufgabe, der sich die vielfach preisgekrönte Kabarettistin in einem fulminanten Figurenszenario äußerst temperamentvoll stellt. Ein wahrer Bühnenberserker, der in der Auseinandersetzung mit religiösen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen keinerlei Tabus kennt, ist der Passauer Sigi Zimmerschied. "Tendenz steigend" heißt das dreizehnte Solo des Kabarettisten und Schauspielers, der auch in zahlreichen Film- und Fernsehrollen, u.a. bei Marcus H. Rosenmüller, im "Polizeiruf" oder zuletzt in der Heimatkrimi-Verfilmung "Schweinskopf al dente" glänzte. In seinem aktuellen Solo verknüpft Zimmerschied persönliche Hochwasser-Erfahrungen mit der Frage, was Naturkatastrophen im Speziellen und Krisen im Allgemeinen mit und aus einem Menschen machen. Begleitet wurden Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied bei dieser Sonderausgabe der Reihe "radioSpitzen live vor Ort" von der fränkischen Band "Gankino Circus" und ihrer verwegenen Mischung aus zeitgemäßer Volksmusik, anarchischer Spielfreude und raffiniertem Wortwitz. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Luise Kinseher, Sigi Zimmerschied, Gankino Circus