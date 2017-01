Bayern 2 15:05 bis 16:35 Sonstiges "Dem unbekannten Gott" Merken "Was ist Gott?" Ist er vielleicht "eine intelligible Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist"? Dem unbekannten Gott ist ein zentrales Kapitel aus Novarinas umfangreichem dramatischen Werk La Chair de l'homme (Das Fleisch des Menschen) aus dem Jahr 2005. Es besteht aus einer Aufzählung von 311 Gottesdefinitionen. Ein nicht endender Versuch, das Unaussprechliche in Worte zu fassen, der an die Grenzen des Denk- und Formulierbaren führt und ein schillerndes Kaleidoskop freilegt. Die zitierten Autoren reichen von der Antike über die Kirchenväter und Mystiker aller Religionen zur Moderne, von erklärten Agnostikern zu bekannten wie unbekannten Zeitgenossen. In Zeiten der Neubesinnung auf Religiosität weist dieser Text weit hinaus über jede ideologische Engführung. Er stellt ein Abenteuer menschlichen Denkens und der Sprache dar. Für die Übersetzung von Dem unbekannten Gott recherchierte Leopold von Verschuer jede einzelne Originalquelle der Zitate und holt dafür so viele Stimmen wie zitierte Autoren vors Mikrofon. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Eva Brunner, Leopold von Verschuer, Tony de Mayer, Manuel Rösler Regie: Leopold von Verschuer