Bayern 2 11:05 bis 12:00 Sonstiges Bayernchronik Schlange am Samstag - Grenzkontrollen zum Ferienende / Rektorat verwaist - In Bayern fehlen Schulleiter / Endstation Landkreisgrenze - Busverkehr im Osten Frankens / Tiefkühl-Kraulen - WM der Eisschwimmer in Burghausen / Wo war der Geist von Seeon? Die CSU-Landesgruppe und das neue Domizil Merken Schlange am Samstag - Grenzkontrollen zum Ferienende / Rektorat verwaist - In Bayern fehlen Schulleiter / Endstation Landkreisgrenze - Busverkehr im Osten Frankens / Tiefkühl-Kraulen - WM der Eisschwimmer in Burghausen / Wo war der Geist von Seeon? Die CSU-Landesgruppe und das neue Domizil In Google-Kalender eintragen