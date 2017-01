Bayern 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges orange Samstagsmagazin Fertiggerichte: Ein Gespräch mit Ernährungsexpertin Heidrun Schubert über unsere Esskultur / orange am Zeitungskiosk: Tel Aviv / "Mein Kampf": Vor einem Jahr erschien die kommentierte Ausgabe - was hat sie bewirkt? Ein Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig. / MEHR Konferenz: 8000 Jünger feiern auf dem Augsburger Messegelände einen evangelikalen Priester / Überwachung: Fotofallen in Nachbars Garten / Zametzers Zweitstimme: Sicher ist sicher / Lebensart: Ballett für Erwachsene Merken Fertiggerichte: Ein Gespräch mit Ernährungsexpertin Heidrun Schubert über unsere Esskultur / orange am Zeitungskiosk: Tel Aviv / "Mein Kampf": Vor einem Jahr erschien die kommentierte Ausgabe - was hat sie bewirkt? Ein Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig. / MEHR Konferenz: 8000 Jünger feiern auf dem Augsburger Messegelände einen evangelikalen Priester / Überwachung: Fotofallen in Nachbars Garten / Zametzers Zweitstimme: Sicher ist sicher / Lebensart: Ballett für Erwachsene In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 204 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 39 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 29 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 09:55 bis 10:35

Seit 29 Min.