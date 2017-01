Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Musik der Welt Franco Battiato. Der Vierte Weg führt nach Sizilien Merken Franco Battiato, der multiple Maestro: Dichter-Komponist (an die 700 Canzoni, 5 Musiktheaterstücke, eine Messe), Sänger, Instrumentalist, Maler (an die 80 naive Bilder), Verleger und Produzent (über 20 Titel), Mäzen und Regisseur (5 Spiel- und Dokumentarfilme). Mit Orden und Preisen überhäuft, millionenfach verkauft, gesendet und angeklickt. Auch im spanischen und englischen Sprachraum. Das alles darf nicht täuschen: im Vergleich zu anderen Namen der italienisch-internationalen Pop-und Cross-over-Szene (Adriano Celentano, Andrea Boccelli, Mina, Luciano Pavarotti, Ennio Morricone) fallen Batttiatos Zahlen kaum ins Gewicht. Er ist und bleibt der elitäre Außenseiter einer spirituell geprägten InnenWeltMusik. Seine Reisen in die Außenwelt (Köln, Paris, Madrid, Berlin, London, Moskau, Istanbul, Bagdad, Kairo, Tunis, New York, Kathmandu) führen immer in die Innenwelt. Seine Reisebegleiter: Georges Ivan Gurdjieff, der Weise aus dem Osten, der Battiato den "Vierten Weg" weist und, von 1994 bis 2014, der Dichter-Philosoph und Pirandello-Kenner Manlio Sgalambro aus Catania. In Milo an den Osthängen des Ätna entsteht die Werkstatt zweier "Melologen", die, jeder auf seine "Weise", versuchen, ihr ego zurückzudrängen, um "Mit dem inneren Auge", so der Titel eines ihrer Lieder, sehen und mit dem dritten Ohr hören zu lernen. Eine Werkstatt auch der Selbstkritik, Gelassenheit und Heiterkeit, ein Experimentalstudio der Kommunikation, das Franco heute allein in Gang hält. Als asketischer Eremit, unermüdlicher Wortspieler und Klangforscher. Das Abenteuer geht weiter und er lässt uns daran teilhaben, sofern wir uns darauf einlassen. Es lohnt sich - lohnt es sich? hätte Berufszweifler und Nobelpreisträger Luigi Pirandello gefragt ... Entscheiden Sie selbst! In Google-Kalender eintragen