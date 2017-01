Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Rätselstunde: Die Klangblumen-Expedition - Elvis am Amazonas Merken Zum Jahresbeginn gibt es bei Do Re Mikro gleich mal eine Rätselstunde. Das bedeutet: Miträtseln, anrufen und abräumen! Festes Schuhwerk wird empfohlen, denn: Es geht in den Urwald. Der renommierte Tier- und Pflanzenforscher Professor Hieronymus Buschbrömmel plant eine Expedition in den Amazonas, um dort die äußerst seltene Klangblume Magnolia expressiva zu finden. Diese Blume blüht nur alle 100 Jahre! Es darf also nichts schiefgehen bei dieser Expedition. Und deshalb sucht der Professor noch einen Assistenten. Einen besonders guten Assistenten. Leider hat sich für diese aufreibende Abenteuerreise bisher noch niemand gemeldet. Bis Schaf Elvis die Annonce findet und zum Telefon greift... In Google-Kalender eintragen