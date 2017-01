BonGusto 22:15 bis 22:45 Magazin One Night Stand Barcelona Merken Ein katalanisches Sprichwort sagt: "Gott vergibt Dir die Sünde der Völlerei." In Barcelona sind Lebensmittel vor allem pure Unterhaltung. Man isst sie, man kocht sie, man trägt sie auf der Haut! Barcelona experimentiert gerne mit neuen überraschenden Geschmacksrichtungen und Stilen. Genau wie Annie Sibonney? Lassen Sie sich überraschen, was die Nacht in Barcelona bringt. Sicher ist nur: es wird wild! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Night Stand