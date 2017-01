BonGusto 14:40 bis 15:10 Magazin Sachies Küche Reis aus Toyama und Kalifornien NZ 2013 Merken Sachie wirft einen Blick auf die Produktion von Reis - und dafür ist ihr kein Weg zu weit. Von der Anpflanzung eines Reisfeldes in Japan über die Reisernte in Nord-Kalifornien bis hin zur industriellen Weiterverarbeitung lässt sie sich alles zeigen. Dem Reis weiter auf der Spur, stattet sie einem berühmten Sushi-Restaurant in Los Angeles, das auch gerne von Stars besucht wird, ab. Zurück in ihrer Küche zeigt Sachie uns einige einfache, aber wunderbare Sushi-Kreationen: Inari Sushi, Sushi-Rolle und Chiraki-Sushi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen