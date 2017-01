Motorvision.TV 16:00 bis 16:50 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series World Finals XVII Racing USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der größte Monster Jam Event der Saison ist ganz zweifelsohne die legendäre Finalveranstaltung der Serie in Las Vegas. Zum 17. Mal sind die Mega-Trucks des Monster Jam zu Gast im Sam Boyd Stadium in der Sin City. Auf dem Gelände der Sportarena findet die größte Pit-Party und das fetteste Rahmenprogramm der Saison statt mit über 100 ausgestellten Trucks. Nur die Besten der Besten treten für die finale Rennveranstaltung um die Krone der Monster Jam Championship an. Diesen Saisonhöhepunkt darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series