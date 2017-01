Traumhaft besetzte Verfilmung des ABBA-Erfolgsmusicals vor paradiesischer Kulisse! Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (die am 8. Jänner 2017 bei den Golden Globes für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird) traut ihren Augen nicht. Shooting Star und Filmtochter Amanda Seyfried ('Les Misérables', 'In Time', 'Briefe an Julia') hat deren drei Ex-Lover Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgard und damit ihre möglichen Väter zur Hochzeit eingeladen. Turbulenter Spaß bis zum Happy End! Sophie wünscht sich für ihre bevorstehende Hochzeit nichts sehnlicher, als von ihrem Vater zum Traualtar geführt zu werden. Laut Tagebuch ihrer Mutter Donna kommen dafür gleich drei Männer in Frage. Kurzerhand lädt sie Sam, Harry und Bill ein, heimlich auf ihre griechische Insel zu kommen. Die nichts ahnende Donna fällt aus allen Wolken, als ihr ihre Vergangenheit gleich drei Mal entgegenlacht. Zum Glück hat sie mit ihren besten Freundinnen Tanya und Rosie tatkräftige Unterstützung zur Seite. In Google-Kalender eintragen