NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazzkonzert Musik zum Film "Nosferatu" (2/2). Mit Michael Wollny, Eric Schaefer und dem norwegischen Wind-Ensemble Merken Schon bei der Premiere 1922 untermalte ein kleines Orchester den Gruselfilm "Nosferatu" von Friedrich Wilhelm Murnau. Michael Wollny ist ein Fan des paranormalen Schauders. Gemeinsam mit dem Norske Blåseensemble, dessen Geschichte noch in Bachs Zeiten zurückreicht, traten er und Eric Schaefer in den Dialog mit den expressionistischen Schwarz-Weiß-Bildern. Der Kapitän bei dieser abenteuerlichen Reise war Geir Lysne, der die Gruppe leitete und begleitete - ohne, dass er tatsächlich in das Geschehen auf der Bühne eingreifen konnte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Claudia Schober