NDR Info 20:15 bis 21:00 Sonstiges Jazzklassiker "Rhythm Is Ours!" - Freddie Green und Sid Catlett Merken Freddie Green war eine Ausnahmeerscheinung: Benny Goodman nannte ihn den "wundervollen Gitarristen". Obwohl er fast ausschließlich in der Basie-Big Band gespielt hat, schwärmten alle von ihm als Rhythmus-Gitarristen schlechthin. Ähnliche Begeisterung löste auch der Drummer Sid Catlett aus. Er schaffte es, dass Schlagzeuger fortan auch als Musiker gesehen wurden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marianne Therstappen